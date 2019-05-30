بالصور .. بلدية فيفاء تستنفر معداتها لفتح الطرق

جازان - فضة عطيف

استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة قبيل مغرب اليوم الخميس.

وشكلت البلدية غرفة عمليات لمتابعة الأضرار واستقبال البلاغات عبر الرقم 940

وقامت البلدية بمعداتها بفتح الطرق من الانهيارات و تنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة والتي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة

بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الإنهيارات .

وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي .