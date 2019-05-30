“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طلبها لمرئيات العموم بشأن توجهها لطرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، بهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم لتقديم مرئياتهم حيال مدى الحاجة لطرح تراخيص من هذا النوع، بناءً على الوضع الراهن لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، ومن خلال الإجابة على عدد من الأسئلة الواردة في الوثيقة.

وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة مرئيات العموم ، تأتي امتدادًا لما قامت به الهيئة في الفترة الماضية من جهود نحو تشجيع تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة بعد إجراء التعديلات على الضوابط والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمة بناءً على ما صدر من الهيئة، وتعزيزًا للمنافسة في القطاع بما يعود بالنفع على المستخدم النهائي.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين للاطلاع على وثيقة طلب مرئيات العموم من خلال موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa) وتقديم الإجابات والملحوظات المقترحة، مع ضرورة تضمين جميع البيانات والتحليلات والدراسات الداعمة، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، في موعد أقصاه 24 / 11 / 1440هـ ،‏ الموافق 27 / 07 /2019م .