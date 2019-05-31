إعلاميون ومراسلون لوسائل إعلام عربية وعالمية : المملكة رائدة في خدمة الإسلام وقضاياه والتضامن الإسلامي

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أشاد عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة بالدور المهم والريادي للمملكة العربية السعودية وسعيها الدائم والمستمر لتوحيد الصّفين العربي والإسلامي، والعمل على ما يخدم كل القضايا العربية والإسلامية ، منوهين بالتجهيزات والتسهيلات الإعلامية التي وفّرتها وزارة الإعلام لنقل وتغطية هذه القمم المهمة .

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن استضافة المملكة للقمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي ، معربين عن أملهم في أن تخرج هذه القمم الخليجية والعربية والإسلامية بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة خاصة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية .

ونوّه مدير موقع تونس الإلكتروني منذر بالضيافي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الداعية إلى وحدة الصّفين العربي والإسلامي، وبما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود مشاهدة للعيان لخدمة الإسلام وقضاياه .

من جانبه أكد مراسل التلفزيون الصيني تشاوي لي أهمية عقد هذه القمم الهادفة إلى التضامن الإسلامي، مشيرا إلى أن اهتمام الإعلام الصيني بكل وسائله الإعلامية بعقد هذه القمم الهادفة إلى وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن العالم يترقب باهتمام بالغ ما ستسفر عنه أحداث هذه القمم، وما يخرج منها من قرارات حيال قضايا المنطقة، منوها بالتسهيلات الموفّرة للإعلاميين لتغطيتهم أحداث هذه القمم الثلاث التي نفخر بها جميعا كإعلاميين.

من جهته ثمّن مراسل وكالة الأنباء المغربية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد تلك القمم، مبينا أن عقدها في هذا الوقت يُكسبها أهمية كبيرة، لاسيما أنها تُعقد بجوار البيت الحرام في مكة المكرمة وعلى أرض المملكة العربية السعودية، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات المهمة التي سيناقشها القادة للتوصل إلى رؤيا وحلول لها، مؤكدا أن التجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة تُعدّ مفخرة للإعلامين كافة، ودعما لهم لنقل وقائع وأعمال هذه القمم المهمة .