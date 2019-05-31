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يونيفرسيداد دي التشيلي مهتم بخدمات فيلانويفا لاعب الاتحاد

يونيفرسيداد دي التشيلي مهتم بخدمات فيلانويفا لاعب الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=735532
المناطق_وكالات

يرغب نادي يونيفرسيداد دي تشيلي في ضم كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة”ريدجول” التشيلية اليوم الخميس أن فيلانويفا من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تبقي عام على نهاية عقده مع النادي السعودي.

وكان فيلانويفا أبدى رغبته في العودة للعب في بلاده مجددًا، حيث أكد في في تصريحات لصحيفة “وان فوتبول” التشيلية، أنه تحدث مع أسرته عن رغبته في العودة إلى بلاده مجددًا.

وأضاف أن لديه عروض للعب في الدوري الأميركي لكنه يفضل اللعب في تشيلي، خاصة في حالة تعاقد الاتحاد مع لاعب في مركز صانع الألعاب الذي يشغله.

وكان فيلانويفا انضم إلى نادي الاتحاد في 2016، قادمًا من فريق الشباب، حيث توج بلقب كأس ولي العهد في 2017، وكأس خادم الحرمين الشريفيين في 2018.

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