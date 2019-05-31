احدث الأخبار

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)
أبرز المواد
 البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة
أبرز المواد
 إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه
أبرز المواد
 التعاون يوقع رسمياً مع مدربه البرتغالي سيرجيو لمدة موسمين
أبرز المواد
 بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم
أبرز المواد
 تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 يونيفرسيداد دي التشيلي مهتم بخدمات فيلانويفا لاعب الاتحاد
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل قادة الدول العربية بقصر الصفاء في مكة
أبرز المواد
 إعلاميون ومراسلون لوسائل إعلام عربية وعالمية : المملكة رائدة في خدمة الإسلام وقضاياه والتضامن الإسلامي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة
أبرز المواد
 بالصور .. بلدية فيفاء تستنفر معداتها لفتح الطرق
منطقة جازان
السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

أبرز المواد
مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)

مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)

أبرز المواد
البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة

البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة

أبرز المواد
إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه

إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه

أبرز المواد

تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك

تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=735536
المناطق_الرياض
حذر الدفاع المدني بمنطقة الجوف الأطفال والشباب من استخدام الألعاب النارية المتفجرة لما لها من مخاطرة كبيرة التي تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.
وطالب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، لاسيما أن أصناف كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها، لتدني مواصفات تصنيعها بما يجعلها عرضة للانفجار تلقائياً في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، داعياً كافة الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.
وحث كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالإسهام مع الدفاع المدني في توصيل الرسائل التوعوية ذات العلاقة بأخطار هذه الألعاب النارية والتعريف بأضرارها الكبيرة وما قد تسببه من إصابات وحرائق في حالة التهاون بها.

روابط ذات صلة

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر
مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)

مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)
البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة

البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*