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مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)

مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)
http://almnatiq.net/?p=735555
المناطق_الرياض

وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن عدد 898 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التوزيع 5547 فرداً باجمالي 48 طناً وذلك ضمن المحطة الخامسة عشر من محطات توزيع السلال الرمضانية في الأردن خلال الشهر الفضيل.

وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للاسر السورية للتخفيف عليهم من معاناة الظروف القاسية التي يمرون بها وهو ما يعكس ويترجم الروىء الخيرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الاغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

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