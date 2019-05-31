وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة

المناطق_عادل الزهراني

أشاد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالأعمال الجليلة والعظيمة التي يقدمها أبناء كشافة وزارة التعليم حيث قال معاليه بعد جولته على مسارات النادي الكشفي الموسمي التطوعي ” بادر” بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ولقائه بأبناءه المتطوعين : مارأيته شئيا يسعد كل أب وكل مواطن سعودي لمايبذله أبناؤنا الطلاب والمشرفون عليهم في خدمة الحجاج والمعتمرين وهذه هي مسيرة هذه الدولة المباركة فهي تُقدم كل شيء من أجل ضيوف الرحمن وخدمتهم وتقديم كل مايُيسر أمورهم ؛ وأبنائنا وبناتنا متعودين على تقديم هذا العطاء وسعدت بزيارتهم حيث أعطوني شحنة إيجابية من العطاء لأصرفها في مجالات أخرى لأن وجودهم وحضورهم لخدمة ضيوف الرحمن هو منظر يسر ويسعد كل مواطن سعودي فشكراً لهم من القلب وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد.

رافق معالي وزير التعليم كل من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومدير مكتب سمو ولي العهد ورئيس مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر الذين تجولوا على مسارات كشافة وزارة التعليم التي بلغت 13 مساراً تطوعياً يعمل فيها أكثر من 2314 طالباًوطالبة وكشاف ومشرفاً ومشرفةً حيث أنجزوا ما يزيد على أكثر من 140 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك.