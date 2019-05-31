إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها

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أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء أمس الخميس، قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة القطرية في السودان وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وأوضحت «البيان» الإمارتية، أنَّ السلطات المختصة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اصدرت قرارًا قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان، من دون إبداء أي أسباب.

ونقل موقع «باج نيوز» تغريدة عن قناة الجزيرة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، ذكرت فيه أنّ السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة، اعتبارًا من أمس الخميس.

وقامت أجهزة الأمن بإبلاغ مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

من جهةٍ أخرى، أوضح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس الخميس، أنَّ ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار، متهمًا المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وفقًا لـ«رويترز».

وأوضح متحدث عسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أنَّه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وفي سياق مغاير، قال رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة بمكة المكرمة: «نسعى إلى انتخابات ديمقراطية في السودان، تشارك فيها كل القوى السياسية».