احدث الأخبار

إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» للرجال والنساء
أبرز المواد
 وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة
أبرز المواد
 السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور)
أبرز المواد
 البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة
أبرز المواد
 إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه
أبرز المواد
 التعاون يوقع رسمياً مع مدربه البرتغالي سيرجيو لمدة موسمين
أبرز المواد
 بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم
أبرز المواد
 تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 يونيفرسيداد دي التشيلي مهتم بخدمات فيلانويفا لاعب الاتحاد
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل قادة الدول العربية بقصر الصفاء في مكة
أبرز المواد
إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها

إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها

أبرز المواد
الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» للرجال والنساء

الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» للرجال والنساء

أبرز المواد
وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة

وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة

أبرز المواد
السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

أبرز المواد

إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها

إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» بالسودان وسحب ترخيصها
http://almnatiq.net/?p=735569
المناطق_متابعات

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء أمس الخميس، قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة القطرية في السودان وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وأوضحت «البيان» الإمارتية، أنَّ السلطات المختصة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اصدرت  قرارًا قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان، من دون إبداء أي أسباب.

ونقل موقع «باج نيوز» تغريدة عن قناة الجزيرة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، ذكرت فيه أنّ السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة، اعتبارًا من أمس الخميس.

وقامت أجهزة الأمن بإبلاغ مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

من جهةٍ أخرى، أوضح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس الخميس، أنَّ ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار، متهمًا المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وفقًا لـ«رويترز».

وأوضح متحدث عسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أنَّه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وفي سياق مغاير، قال رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة بمكة المكرمة: «نسعى إلى انتخابات ديمقراطية في السودان، تشارك فيها كل القوى السياسية».

روابط ذات صلة

الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» للرجال والنساء

الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» للرجال والنساء
وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة

وزير التعليم‬⁩ ‬⁩ يلتقي بأبناء وبنات ⁧‫كشافة وزارة التعليم‬⁩ المتطوعوين لخدمة المعتمرين بمكة
السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*