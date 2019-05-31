المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعقد لقاءً تنسيقياً مع شركاء النجاح استعداداً لإجازة عيد الفطر

المناطق_منال الدوسري

استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مساء يوم الأربعاء ٢٩ مايو لقاءاً تنسيقيا مع شركاء النجاح استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، ضم الإدارات الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني استعدادا لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تم خلال اللقاء مناقشة خطط كافة الإدارات الحكومية العاملة مع أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان انسيابية الحركة عبر الجسر بالعمل بالطاقة التشغيلية القصوى لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المسافرين والتفاعل السريع معها خلال أوقات الذروة وصولا إلى تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بدأ من مسارات دفع الرسوم وحتى إنهاء كافة الإجراءات من الجانبين السعودي والبحريني وبما لا يتعارض مع الجوانب الإجرائية والأمنية.

من جهته أكد المهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي المكلف أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبالتعاون مع شركاء النجاح أنهت كافة استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك موضحاً أن المؤسسة ستقدم كامل الدعم المطلوب لجميع الادارات العاملة بكامل طاقاتها لتؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة. مشيرا إلى أن جسر الملك فهد وخلال الأربعة أشهر الأولى منذ مطلع العام الحالي 2019 حقق نموا في أعداد المسافرين بلغ 7.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، كما سجل خلال الفترة من 30 ابريل وحتى 4 مايو الجاري ولمدة 5 أيام قُبيل مطلع شهر رمضان المبارك مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي الحالي عبور 600 ألف مسافر بمتوسط عبور بلغ نحو 120 ألف مسافر يوميا.

وأشار المحيسن إلى أن خدمة البث المباشر لحركة عبور المسافرين في مناطق إنهاء الإجراءات ستكون متاحة لجميع المسافرين عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط https://www.kfca.com.sa أو عن طريق التطبيق الخاص بالمؤسسة للأجهزة الذكية حرصا على إتاحة الفرصة للمسافرين لاختيار التوقيت المناسب لعبور الجسر.

وقدم المدير التنفيذي للمؤسسة شكره لجميع الإدارات العاملة وجميع العاملين بجسر الملك فهد في كلا الجانبين على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن تحقيق 24 رقما قياسيا في عام 2019 لم يسجلها الجسر منذ تدشينه خلال هذه المدة الوجيزة مع تحسن ملحوظ في زمن العبور خلال أوقات الذروة