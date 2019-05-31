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اختتام دورة الفقيد الامير عبدالله بن سعد الرمضانية الخامسة والعشرون عصر اليوم الجمعة

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اختتام دورة الفقيد الامير عبدالله بن سعد الرمضانية الخامسة والعشرون عصر اليوم الجمعة

اختتام دورة الفقيد الامير عبدالله بن سعد الرمضانية الخامسة والعشرون عصر اليوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=735583
فهد المريخي 
تختتم عصر الجمعة بالمنطقة الشرفية منافسات دورة الفقيد الامير عبدالله بن سعد الرمضانية الخامسة والعشرون (اليوبيل الفضي للدورة) وذلك على ملعب مخطط ثمانية بحي القادسية بالدمام وذلك على شرف رئيس أعضاء شرف نادي الرياض ماجد الحكير وعدد من نجوم الكرة السعودية أمثال نجم الهلال ياسر الشهراني ومهاجم النصر محمد السهلاوي وكابتن المنتخب السابق سعود كريري بالإضافة الى العديد من الشخصيات الرياضية بالمنطقة الشرقية
وستجمع المباراة النهائية بين فريقي الاحمدي والجلوية وكان الاحمدي قد فاز  في نص النهائي ع فريق الاسطورة بركلات الجزاء الترجيحية 5-4  بعد ان انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1
فيما تأهل الجلوية بعد فوزه ع النجوم 4-3
وقدم ابوعبيده محمد المشرف العام ع الدورة شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلطان عضو شرف نادي الهلال وذلك ع دعمه الكبير لدوره كما قدم ابوعبيده شكره للأمير خالد بن سعد رئيس نادي الشباب السابق وللأميرة سارة بنت محمد ع دعمهم للدورة
وتعتبر دورة الامير عبدالله بن سعد يرحمه الله الرمضانية هي اشهر وأقدم دورة رمضانية بالمنطقة الشرقية وتحظى بحضور جماهيري كبير  وكانت الدورة قد أبرزت العديد من المواهب الكروية أمثال صالح بشير وسعيد الودعاتي وسلطان المسرحي

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