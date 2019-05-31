الثقفي بعد استلام مهامه كمدير لتعليم منطقة مكة : تعاملنا وفق منهج العدالة وطموحنا الجودة في التعليم

المناطق_عادل الزهراني

اختزل المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي نهجه في إدارة تعليم مكة خلال المرحلة المقبلة بقوله لقيادات الإدارة : ” سأعمل معكم وفق منهج العدل وكل القرارات ستكون عن طريق اللوائح والأنظمة الضامنة لكافة الحقوق وسنكون معا فريقا واحدا للإرتقاء بالتعليم في مكة المكرمة حرصا على تحقيق الإحسان الذي هو الجودة في مفهومنا التعليمي “.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء 24 / 9 / 1440 هـ قيادات ومنسوبي إدارت تعليم مكة المكرمة خلال مباشرته اول يوم عمل بعد قرار تعيينه وذلك بمقر مركز خدمة المستفيدين.

وقال المدير العام في كلمة أمام منسوبي تعليم مكة الذين قدموا له التهنئة على ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل و ومعالي وزير التعليم على تكليفه مديرا عاما للتعليم بمنطقة مكة المكرمة: يسعدني ويشرفني أن أنال شرف ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير التعليم بأن أكون مكلفاً معكم في قيادة تعليم منطقة مكة المكرمة وبحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملاً يليق بشرف المكان والزمان والإنسان ونعمل سويًا على توجيهات معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بالإخلاص والعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن وتجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم، مشيرًا إلى ما أكّد عليه وزير التعليم من أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشاريع التى وضعتها الدولة -وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم ليسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن ال ٢١ والثورة الصناعية الرابعة حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠. وفي ختام اللقاء سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود وأن نسهم جميعًا في تحقيق التطلعات التي تخدم العملية التعليمية الوطنية في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –

كما قدم المدير العام للتعليم شكره على الجهود التي بذلها الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي خلال فترة عمله السابقة مؤكدا أنه قدم جهدا مباركا

جديرا بالذكر ان “الثقفي “تدرج في العمل بتعليم جدة معلمًا ثم مشرفًا تربويًا وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة حقق فيها عددًا من الإنجازات منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع “كيف نكون قدوة؟” وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم.