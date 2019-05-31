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أمريكا تحذر مجددا: أي دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات

أمريكا تحذر مجددا: أي دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات
http://almnatiq.net/?p=735601
المناطق - وكالات

ذكر الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو أيار.
وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات “حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل… سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق يوم الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو أيار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

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