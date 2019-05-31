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علماء يربطون “الآيس كريم” بالموت المبكر

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علماء يربطون “الآيس كريم” بالموت المبكر

علماء يربطون “الآيس كريم” بالموت المبكر
http://almnatiq.net/?p=735604
المناطق - وكالات

أظهرت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث بالنسبة للوجبات الجاهزة والآيس كريم، يواجهون خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المبكر.
ووفق ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن نتائج الدراستين، اللتين أجريتا في فرنسا وإسبانيا، تضاف إلى مجموعة من الأبحاث، التي تؤكد أن للأطعمة، التي تحتوي على كمية كبيرة من المكونات الصناعية، مجموعة من التأثيرات في صحة الإنسان، مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.
وتوصل الباحثون في جامعة باريس بالعاصمة الفرنسية إلى أن الأشخاص، الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية.
وقال ماتيلد توفير، عضو في فريق البحث “هناك أدلة كافية الآن تجعل السلطات الصحية تتخذ إجراءات لحماية الناس من هذا النوع من الوجبات”.
وأضاف “يجب على المستهلكين تجنب هذه الأطعمة قدر المستطاع .. نحن في الحاجة إلى العودة إلى الوجبات الغذائية الأساسية والصحية”.
من جهتها، ذكرت ماريا بيس راستريلو، التي قادت الدراسة الإسبانية في جامعة نافارا في مدينة بامبلونا، أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بزيادة استهلاك المثلجات والوجبات الجاهزة والكعك والحلويات.
وتابعت “بات من المهم أن يعرف الناس كيف يتعاملون مع هذه الأطعمة .. يحتاجون إلى نصح وإرشاد، وهذا دور المسؤولين”.
وتكون الوجبات الجاهزة متوافرة في الأسواق التجارية، ولا تحتاج إلا إلى التسخين قبل تناولها، وغالبا ما تكون مملوءة بالسكريات والدهون المشبعة والمواد الحافظة. وفي المملكة المتحدة، أصبحت هذه الأطعمة شائعة الاستخدام لدرجة أنها تشكل نصف النظام الغذائي عند المواطنين.

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