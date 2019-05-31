تراجع تحويلات الأجانب 10.6 % في 4 أشهر

المناطق - وكالات

تراجعت تحويلات الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، بنحو 5.05 مليار ريال، إلى 42.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 47.7 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2018، مسجلة انخفاضا نسبته 10.6 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن تحويلات الأجانب تراجعت خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بنحو 8.5 في المائة وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 10.72 مليار ريال، مقارنة بـ11.72 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ مليار ريال.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في نيسان (أبريل) الماضي، بنحو 4.7 في المائة عما كانت عليه خلال شهر آذار (مارس) 2019، البالغة 11.25 مليار ريال، بفارق بلغ 530 مليون ريال.

ويعود تراجع تحويلات الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، إلى التراجع الكبير الذي حصل خلال شباط (فبراير) الماضي، حيث انخفضت بنحو 24.6 في المائة على أساس سنوي، وبنحو 12.5 في المائة على أساس شهري، إذ بلغت تحويلات شباط (فبراير) أدنى مستوى في نحو عام ونصف.