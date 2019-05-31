الزيلعي: أسوأ تجاربي .. نصف ساعة مع الرائد

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أكد خالد الزيلعي، قائد فريق أبها لكرة القدم، أن هدف فريقه عقب الصعود إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، البقاء فيه لأعوام عدة، وإثبات أنفسهم بأنهم قادرون على المنافسة في المسابقة الأكبر، وقال “طموحنا ليس مجرد الصعود، طموحاتنا كبيرة والعمل لذلك يتطلب جهدا سنعمل على تحقيقه”.

وبين الزيلعي وفقا لـ”الاقتصادية” أن منجز الصعود صاحبه فرحة لا توصف، كونه للمرة الثالثة في تاريخ النادي، وقال “بعد أن حققنا درع المركز الأول لدوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين كانت الفرحة لا توصف، أصبحت المنافسة في الدوري صعبة جدا بعد زيادة الفرق المشاركة فيه إلى 20 فريقا، لكن بعزيمة الرجال استطعنا الصعود والصمود في المركز الأول منذ الدور الأول”.

وشدد الزيلعي على أنه عاش تجارب عدة احترافيه منذ انتقاله من أبها 2009 ومن ثم العودة إليه، وقال “استطعت تحقيق البطولات مع النصر قبل أن أخوض تجارب احترافية عدة بعضها لم تقدر موهبتي ولم يكتب لنا الاستمرار فيها، لذلك فضلت العودة إلى بيتي الذي سيقدر موهبتي وأعاد اكتشافي. لعبت 34 جولة أساسي مع أبها، وللأمانة عودتي إليه بدأت من الصفر، وهذا ما كنت أرغب في تحقيقه، وبفضل الله وتوفيقه ودعم الجميع استطعنا الصعود”.

وبين الزيلعي أن أجمل ذكرياته في الدوري السعودي للمحترفين هي تحقيق لقب الدوري لموسمين متتاليين في عامي 2014، و2015 مع النصر، إضافة إلى كأس ولي العهد، “فيما تعد تجربتي مع الرائد الأسوأ بعد أن لعبت ما يقارب نصف ساعة طوال موسم كروي، وعدم منحي الفرصة، كما لم تكن تجربتي مع الفيصلي جيدة، وفي أبها لا يوجد أي لاعب من الأسماء التي صعدت بالفريق موسم 2008 سوى الزيلعي، وهذا يدفعني إلى تقديم المزيد ويزيدني مسؤولية”. وكشف الزيلعي عن أن سر ظهور أبها بهذا المستوى يعود إلى الدعم الكبير من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، حيث زار النادي حينما كانت المسابقة في جولتها الـ11، وقال “منذ تلك الفترة ونحن في صدارة الدوري حتى توجنا بالدرع. إدارة النادي واعية واحترافية بقيادة أحمد الحديثي للعمل على استقرار الفريق في دوري المحترفين لأعوام حتى لا نعود من الصفر مجددا وأن نعمل لنكون مفاجأة الدوري”.