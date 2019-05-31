المجلس العسكري: ميدان اعتصام الخرطوم بات خطرا على البلاد

المناطق - وكالات

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر منفلتة في الاحتجاجات في الخرطوم بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن “ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار”.

وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وكان قد بحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الخميس، الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، و”التدابير والترتيبات” التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة “من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في البلاد”