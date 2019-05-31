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مقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين

مقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين
http://almnatiq.net/?p=735619
المناطق - وكالات

أفادت مصادر بمقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، وأسر اثنين من المتمردين في المواجهات التي دارت بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع ميليشيات الحوثي، في أطراف منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وشهدت المنطقة معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات المشتركة والحزام الأمني من السيطرة على مناطق الريبي وسليم والزيريات في جبهة شخب وتطهيرها بالكامل، والوصول إلى أطراف منطقة الفاخر، فيما صدت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما للحوثيين باتجاه منطقة المشاريح في جبهة حجر.

كما جدد طيران التحالف العربي، قصفه العنيف على مواقع وأهداف للحوثيين شمال العاصمة صنعاء.

واستهدف الطيران بثلاث غارات على الأقل قاعدة الديلمي، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، ومواقع أخرى بمديرية بني الحارث.

كما استهدف الطيران بأربع غارات معسكر الفريجة الواقع بمديرية أرحب شمال العاصمة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في سماء المنطقة.

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