مانشستر سيتي يتمسك بنجمه.. ويرفض الـ90 مليون دولار

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مانشستر سيتي يتمسك بنجمه.. ويرفض الـ90 مليون دولار

مانشستر سيتي يتمسك بنجمه.. ويرفض الـ90 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=735625
المناطق - وكالات

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني “صفعة” في سوق الانتقالات بعدما رفض مانشستر الإنجليزي، العرض الذي تقدم به للحصول على خدمات لاعبه الألماني ليروي ساني، وفقا لما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي رفض عرضا من بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عاما، بقيمة 89 مليون دولار (70.7 مليون جنيه إسترليني).

وكان بايرن ميونخ يرغب في ضم الجناح الألماني الذي التحق بمانشستر سيتي عام 2016، ليحل بديلا للاعبين اللذين رحلا عن النادي الألماني وهما الهولندي أرين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري.

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