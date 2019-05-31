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بومبيو: إيران استهدفت أسواق النفط في هجومها على منشآت النفط

بومبيو: إيران استهدفت أسواق النفط في هجومها على منشآت النفط
http://almnatiq.net/?p=735635
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أنّ إيران كانت تُحاول رفع أسعار النّفط من خلال هجوم نُسب إليها استهدف ناقلاتٍ نفطيّة قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

ويأتي تصريح بومبيو غداة تصريح آخَر لجون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، اعتبر فيه أنَّ من “شبه المؤكّد” أنّ إيران تقف وراء تخريب أربع سفن في 12 مايو.

وقال بومبيو للمراسلين خلال مغادرته واشنطن متوجّهًا إلى برلين “نعم، لقد أصابَ السّفير بولتون. هذه كانت جهود من جانب الإيرانيّين لرفع أسعار النفط الخام في العالم”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات إيران النفطيّة، بإطار حملة للردّ على دور طهران الإقليمي.

وجاءت هذه الاتّهامات، في وقتٍ عقدت السعوديّة قمّتَين عربيّة وخليجيّة طارئتين لحشد العالم ضدّ التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات قنابل نوويّة وحاملة طائرات إلى المنطقة، متحدّثةً عن وجود تهديدات وشيكة مصدرها إيران.

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