الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في “معقل الحوثيين”

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في “معقل الحوثيين”

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الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في “معقل الحوثيين”

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في “معقل الحوثيين”
http://almnatiq.net/?p=735660
المناطق - وكالات

ذكرت مصادر عسكرية، الجمعة، أن قوات من الجيش الوطني اليمني تكمنت من استعادة تباب (هضاب) الصعاب والعُتيمة” ومثلث سبعة في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة.

وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير هذه المواقع الاستراتيجية عقب هجوم مباغت شنته على تجمعات تمركزت فيها مليشيات الحوثيين الإيرانية.

وأدت السيطرة على تلك التباب في معقل الحوثيين إلى قطع خطوط إمداد عن ميليشيات الانقلابيين ما بين باقم والربوعة.

وساندت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية قوات الجيش اليمنى في هجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيات، مما أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

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