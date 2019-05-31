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شاهد.. خادم الحرمين: المملكة قبلة المسلمين ومن دافع عنها فهو يدافع عن الدين

شاهد.. خادم الحرمين: المملكة قبلة المسلمين ومن دافع عنها فهو يدافع عن الدين
http://almnatiq.net/?p=735666
المناطق - الرياض

مع عقد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية وعقد القمة الإسلامية العادية الرابعة عشر وما يصاحبها من أحداث وأخطار تهدد الدول الخليجية والامتين العربية والإسلامية تستذكر المناطق مقطعاً قديما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وهو يؤكد على أهمية حماية قبلة المسلمين.
ولأهمية الحدث رغبت الصحيفة بمشاركة قراءها مقطعاً مصوراً حمل كلمة خالدة لخادم الحرمين الشريفين أكد فيها حفظه الله على أهمية الدفاع عن المملكة العربية السعودية بصفتها قبلة للمسلمين والدفاع عنها دفاع عن الدين والعقيدة.
وخلال المقطع أكد خادم الحرمين على أن مسئولية حماية هذه البلاد المباركة مسئولية للجميع قيادة وشعباً، وأن من احق عن الدفاع عن هذه البلاد هم أبناءها وشعبها.

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