مدير تعليم مكة : ذكرى البيعة وقفة استثنائية لتجديد الولاء والوفاء لولي العهد

عادل الزهراني - مكة

عبر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي عن أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمناسبة الذكرى الثانية لولاية العهد ، كما جدد له البيعة والولاء والسمع والطاعة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة.

وأكد المدير العام للتعليم أن الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وتوليه مقاليد ولاية العهد، تأتي وبلادنا تكمل مسيرة نجاحات متسارعة ومتتالية على جميع الأصعدة التعليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تُعد خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع وحضور المملكة عالمياً تنموياً واقتصادياً.

وأضاف: إننا نشهد اليوم ما تحقق على يد سموه من إطلاق مشاريع نهضوية ضخمة في بلادنا، ستكون قادرة بإذن الله على النهوض بوطننا الغالي صناعياً واقتصادياً نضاهي بها العالم وتحقيق لنا الاستقلالية الذاتية، كما شهدنا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي منها ما يعنى بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتأطير القوانين لمشاركة المرأة وتمكينها في شتى المجالات ، مع التمسك بتعاليم وثوابت ديننا الحنيف والسنة المطهرة.كما تشهد مملكتنا الغالية اهتماماً من القيادة الحكيمة بالتنمية المتوازنة بضخ المليارات في المشاريع العملاقة، ومنها مشاريع التعليم وتوفير ميزانيات ضخمة للمباني التعليمية، والتي تبشر بعصر جديد من النهضة التعليمية، لتعليم جيل قادر على المساهمة الفعالة في بناء وتنمية الوطن عبر القطاعات المختلفة.‏‎

وقال الثقفي : إن ذكرى يوم ذكرى البيعة الثانية وقفة استثنائية لتجديد الولاء والوفاء لولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، تتجسد فيه اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، لمناسبة عزيزة على قلوب الجميع في هذه البلاد المباركة، لما وجدوه من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين و ولي عهد الأمين راعي التنمية والتطوير في كل المجالات التي تخدم البلاد وأهلها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.