سياحة القصيم تكثف الرقابة على المنشآت السياحية في إجازة العيد

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استعد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم لا جازه عيد الفطر المبارك لهذا العام وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح انه تم إعداد خطة رقابيه تبداء مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك وتتواصل حتى يوم 5/10/1440هـ باذن الله وقال ان الخطة التي سيطبقها الفرع باذن الله ستركز على الأنشطة السياحية بشكل عام والتي تنشط في اوآخر الشهر الفضيل وايام عيد الفطر المبارك وأشار الى الهدف هو التاكد من جاهزية الأنشطة السياحية بمنطقة القصيم لاستقبال زوار المنطقة في هذه الفترة وبين المشيقح ان الخطة الرقابية تستهدف زيارة أكثر من 30 منشاة إيواء في مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم للتأكد من نظامية هذه الأنشطة و ضبط المنشآت المخالفة اوالتي تعمل دون تراخيص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اوالجهات الحكومية الأخرى, والتاكد من الالتزام بالأسعار وسلامة واستعداد الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال ضيوف القصيم وتوفر وسائل الأمن والسلامة بها, ونظافة هذه المرافق الايوائيه واكد المشيقح استمرارية إستقبال الشكاوى التي تحال للفرع عبر ( مركز الإتصال السياحي المجاني 19988 ), وسيتم التعامل مع الشكاوى ومعالجتها آنياً بعد التحقق من موضوع الشكوى.