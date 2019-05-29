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أمير حائل : القمم الثلاث تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي

أمير حائل : القمم الثلاث تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي

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أمير حائل : القمم الثلاث تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي

أمير حائل : القمم الثلاث تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي
http://almnatiq.net/?p=735676
المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وانعقاد القمة الإسلامية العادية في دورتها الرابعة عشرة تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي وتحقيق الأمن والسّلم والاستقرار في العالم أجمع .
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سعد للتحديات التي تواجه الوطن العربي والإسلامي، ونوه بحكمة ولاة الأمر – حفظهم الله – في عقد هذه القمم في أطهر بقاع الأرض وفي شهر رمضان المبارك .
ودعا اللهَ تعالى أميرُ منطقة حائل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن تتكلل هذه القمم بالنتائج المرجوة لتوحيد الصف، وأن تعود على الشّعوب العربية والإسلامية بالنفع والفائدة، وأن يحفظ هذا الوطن الشامخ، ويديم على العالم العربي والإسلامي أمنه، وأمانه، واستقراره .

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