أمير حائل يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

المناطق - واس

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, باستمرار العمل في الإمارة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك وتكليف عدد من الموظفين للتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد سموه أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير .