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محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر

محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=735695
المناطق - تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة البدع تجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمشاركة المجلس البلدي ، ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الامير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة ، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور.
وأضاف السعيد أن الاحتفال بالعيد يبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل يتخلله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل ،وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، عرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة ، مشاهد تمثيلية ، وفلكور شعبي ” رفيحي ” ، ومشاركة للجاليات بالمحافظة، مفيداً أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.

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