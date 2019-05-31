وزير التعليم: خدمة طلاب وطالبات كشافة الوزارة لضيوف الرحمن تسعد كل مواطن سعودي

المناطق - الرياض

٨ آلاف ساعة تطوعية يومياً في خدمة المعتمرين والزوار

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بان ما يقدمه ويبذله أبناء كشافة وزارة التعليم والمشرفون عليهم في خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف تسعد كل أب وكل مواطن سعودي ، مشيراً الى ان الخدمات الجليلة المقدمة للمعتمرين والزوار امتداد لمسيرة الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة في تقديم كافة الخدمات ضيوف الرحمن وخدمتهم وتقديم كل ما يسهل أداء مناسكهم في شهر رمضان المبارك ، جاء ذلك عقب جولته مساء امس على مسارات النادي الكشفي الموسمي التطوعي ” بادر” بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ، ولقائه بأبنائه المتطوعين في الحرم المكي وساحاته ، يرافق معالي وزير التعليم كل من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ومدير مكتب سمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر .

وقال ” آل الشيخ ” : ” سعدت بزيارة ابنائي وبناتي المتطوعين من الكشافة عبر النادي الكشفي الموسمي التطوعي ” بادر” والالتقاء بهم ، ورأيت حماس إيجابي منقطع النظير في التنافس لخدمة ضيوف الرحمن ، ووجودهم وحضورهم لخدمة المعتمرين والمصلين منظر يسر ويسعد كل مواطن سعودي ويقدمون عمل مجتمعي تطوعي ، ويثبتون في كل موقف أنهم بحجم المسؤولية الاجتماعية، وداعم لمؤسسات الوطن خدمةً للحاج والمعتمر ،فشكراً لهم من القلب وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد “.

من جهته قال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي بان زيارة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ برفقه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ومدير مكتب سمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر لأبنائهم وبناتهم من كشافة وزارة التعليم والالتقاء بهم والشد على أيديهم والوقوف معهم ومشاركتهم في تفطير الصائمين يؤكد الأبوة الصادقة والدعم الكامل من الوزراء لأبنائهم المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً بان زيارة معاليه برفقة أصحاب المعالي الوزراء لأبنائهم وبناتهم طلاب وطالبات كشافة وزارة التعليم الذين يخدمون ضيوف الرحمن في المسجد الحرام محل فخر واعتزاز ، واعداً ببذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن والظهور بالمظهر المشرف لشباب وشابات الوطن المعطاء .

وأشار ” الصبيحي ” : الى ان أكثر من ٢٥٠٠ كشاف وطالب يشاركون بمعدل ٨ الاف ساعة تطوعية يومياً في خدمة المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرمة ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة وذلك ضمن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي – الكشفي ،من خلال المسار التطوعي الذي وجه به معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج “إجازتي4” الموسمي ، والتي يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التطوعية للزائر والمعتمر بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لتسهيل أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال مسارات ومهام متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن .

