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مهرجان “صيفك على كيفك” بحقل يدشن فعالياته بأوبريت ” كلنا سلمان “

مهرجان “صيفك على كيفك” بحقل يدشن فعالياته بأوبريت ” كلنا سلمان “

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مهرجان “صيفك على كيفك” بحقل يدشن فعالياته بأوبريت ” كلنا سلمان “

مهرجان “صيفك على كيفك” بحقل يدشن فعالياته بأوبريت ” كلنا سلمان “
http://almnatiq.net/?p=735715
المناطق - تبوك - علي العميري:

تنطلق فعاليات مهرجان محافظة حقل “صيفك على كيفك” يوم الخميس القادم بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي ، وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري بمدينة حقل، ويستمر خمسة عشر يوماً.
وأفاد أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز أن الفعاليات سيتم تدشنها بأوبريت وطني بعنوان ” كلنا سلمان “، إضافة إلى تنظيم عدد من المناشط المتنوعة التي تستهدف جميع أفراد المجتمع سواء من أهلي محافظة حقل أو من الزائرين والسائحين.
وبين أن المهرجان سيضم أجنحة للإدارات الحكومية وأركاناً للأسر المنتجة، ومشاركة للفرق الشعبية، وتنظيم مسرح للطفل، وإقامة المسابقات الثقافية المتنوعة وفرقة براعم بنات حقل ، وعروض القوة ، وعروض للحيوانات المفترسة ،وفقرات شعبية، والألعاب البحرية على شاطئ الوصل

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