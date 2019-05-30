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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=735721
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار ،وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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