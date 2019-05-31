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ضمن موسم العيد..المولات “المراكز التجارية” تستقبل روادها 24 ساعة

ضمن موسم العيد..المولات “المراكز التجارية” تستقبل روادها 24 ساعة

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ضمن موسم العيد..المولات “المراكز التجارية” تستقبل روادها 24 ساعة

ضمن موسم العيد..المولات “المراكز التجارية” تستقبل روادها 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=735730
المناطق - الرياض

الرياض – الجمعة 26 رمضان 1440 الموافق 31 مايو 2019 :
كشف القائمون على “موسم العيد” عن استقبال المولات “المراكز التجارية” لروادها على مدى ٢٤ ساعة طوال أيام العيد، وتأتي هذه الخطوة ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها “موسم العيد” الذي ينطلق لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء المملكة تحت مظلة “مواسم السعودية”؛ بهدف إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.
ومن المولات المشاركة في ذلك: مجمع القصر، وغرناطة، والرياض بارك، ومركز المملكة في الرياض. إضافة إلى رد سي مول في جدة، ودارين مول في الدمام.
وفيما يخص دور السينما، فهي تشمل أيضا AMC في مركز الملك عبد الله المالي، إلى جانب فوكس سينما في المولات التي يوجد فيها قاعات للسينما.
وتحت شعار “اللمة والمحبة” أقر “موسم العيد” عدة مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع متطلبات وتطلعات كافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، واستيعاب الاحتياجات المختلفة مع اختلاف وتقلب ساعات النوم في هذه الفترة تحديداً، وفتح مساحات مكانية وزمنية للفرح تستوعب الجميع، ومنها بادرة استمرار ساعات العمل في المولات “المراكز التجارية” للاستمتاع بالتسوق والمطاعم والمقاهي وصالات السينما، وقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.
وصرح مصدر مسؤول في “موسم العيد” قائلاً: “في إطار تعزيز “اللمة والمحبة” تم تقديم “خيمة العيد” بجوار مصليات العيد لتبادل التهاني وإعادة أجمل عادتنا في عيد الفطر المبارك، وهذه المبادرة تم تطبيقها في الرياض وسوف تعمم في السنوات المقبلة على بقية مناطق المملكة.”
كما تفاعلت مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق لتقديم عروض مخصصة لفطور العيد، مع فتح المساحة الزمنية لتقديمها حتى ساعات المساء، وفي الإطار نفسه، تم فتح ساعات العمل بالمولات على مدى الساعة لاستقبال كل رواد العيد “.
ودعا المصدر إلى زيارة حساب “موسم العيد” الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الالكتروني لمواسم السعودية لاستعراض أسماء المراكز التجارية المشاركة، وكذلك المطاعم والفنادق والمنتجعات التي تقدم العروض المخصصة بالعيد.

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