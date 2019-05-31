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كيف ستصبح قوة الجيوش العربية إذا اتحدت بقيادة المملكة ومصر والجزائر؟

كيف ستصبح قوة الجيوش العربية إذا اتحدت بقيادة المملكة ومصر والجزائر؟
http://almnatiq.net/?p=735737
المناطق - الرياض

يمتلك العرب قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، فإن اتحاد الجيوش العربية سيشكل قوة هائلة.

ووفقا لجمع المعلومات عن الجيوش العربية وقوتها العسكرية والاقتصادية على موقع غلوبال فاير باور، فإن اتحاد هذه الجيوش بقيادة أقوى 3 جيوش عربية هي مصر والسعودية والجزائر، سيخلق قوة جبارة وهائلة وأيضا من الناحية الجغرافية والسكانية سيتمكن العرب من إدخال أكبر عدد من القوات للخدمة.

على سبيل المثال، إذا تجمع الناتج القومي المحلي العربي فإنه على الأقل سيتجاوز 5 تريليون و990 مليار دولار سنويا، وسيشغل هذا الناتج المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.

وسيتمكن العرب من إنتاج كمية هائلة من البترول، سوف تتجاوز إنتاج 24 مليون برميل يوميا، وهذا سيمثل 32% من الإنتاج العالمي.

أما بالنسبة للقوة العسكرية وهي محور حديثنا، فسيكون قوام الجيش العربي الموحد 4 ملايين جندي، و9 آلاف مقاتلة حربية، و4 آلاف طائرة مروحية، و19 ألف دبابة، و51 ألف مدرعة حربية.

كما سيمتلك العرب 900 سفينة حربية، 2600 قاذفة صواريخ، وأكثر من 14 غواصة.

ووفقا لموقع غلوبال فاير باور، فإن جيوش مصر والسعودية والجزائر هي الأقوى عربيا، إذ تمتلك هذه الجيوش معظم الأسلحة المتطورة جويا وبحريا وبريا.

ويعتمد تصنيف موقع GFP المختص بالشؤون العسكرية على العديد من العوامل أبرزها العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة وتنوع السلاح وحداثته والميزانية الدفاعية للدولة وعدد جنودها وتضاريسها الطبيعية التي تلعب دورا دفاعيا في كثير من الأحيان كالجبال والأنهار.

المصدر: RT + GFP

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