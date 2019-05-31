بلدية بقيق : أكثر من 50 ألف زهرة تتزين بها المحافظة في عيد الفطر المبارك

بقيق - المناطق

أكملت بلدية محافظة بقيق جميع استعداداتها لإجازة عيد الفطر السعيد للعام الحالي 1440هـ، حيث تم وضع برنامج متكامل لعمل الترتيبات اللازمة لمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك بتجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات العامة بالفعاليات خلال هذه الفترة، وزراعة الزهور في كافة أنحاء المحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن البلدية قامت بالاستعداد لهذه المناسبة بعمل الصيانة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر الوسطية والمداخل الرئيسية للمحافظة وصيانة شبكة الريّ وكذلك صيانة أشجار النخيل البلدي وإزالة الجاف والتالف منها، كما تم زراعة أكثر من (50.000) زهرة بالميادين والشوارع العامة والجزر الوسطية، وتأهيل الحدائق وصيانة ألعاب الأطفال وكراسي الجلوس استعداداً لاستقبال الزوار والمصطافين.

وأضاف المهندس فارس آل عريج بأن البلدية قامت بتكثيف الأعمال الرقابية الصحية على مسلخ البلدية وتكثيف عدد العمالة به لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الملاحم والمطابخ والمطاعم مع التخلص من نفايات المسلخ بالطرق الصحية السليمة وبمتابعة يومية من الأطباء البيطريين، وكذلك تكثيف الرقابة الصحية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك والمطاعم والمطابخ والمخابز والبوفيهات ومحلات إعداد الحلويات والتأكد من نظافة العاملين وسلامة تداول وتحضير وتخزين الأغذية المتداولة، إضافة إلى متابعة صالونات الحلاقة، وكذلك المشاغل النسائية والتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة وعدم عرض وتداول المواد مجهولة المصدر، مؤكدا بأن المتابعة مستمرة من خلال الجولات الرقابية الصباحية والمسائية وفي أوقات مختلفة خلال اليوم الواحد، كما تتم المتابعة بمنع الذبح العشوائي والبيع العشوائي للمأكولات داخل الأحياء ومنع العمالة الأجنبية من بيع الخضار والفواكه ومنع افتراش الأرصفة.

وقال بأنه تم تكثيف أعمال النظافة في المحافظة والهجر التابعة، وذلك بمتابعة مقاول النظافة والقيام بالنظافة الدورية بشكل يومي بإزالة ورفع الأتربة والرمال وإلتقاط النفايات المبعثرة ورفع النفايات من الحاويات والنفايات الحجمية ونظافة الحدائق والمتنزهات وأسواق الخضار والفواكه واللحوم وأعمال الرش ودهان الحوائط لإزالة الكتابات العشوائية، مع تكثيف الأعمال البلدية في القرى.

وذكر بأن البلدية قامت بتجهيز وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة والإنارة التجميلية في مداخل المحافظة والشوارع والتقاطعات والحدائق والمنتزهات العامة ومضامير المشاة في المحافظة الهجر التابعة،كما تم صيانة فريمات الزينة لتيم تشغيلها اعتباراً من ليلة العيد..

كما قامت البلدية بصيانة الأرصفة المتهالكة في عدد من شوارع المحافظة ومن ثم دهانها وكذلك كشط عدد من شوارع المحافظة لرفع مستوى أدائها ووظيفتها مع تحسين المشهد الحضري للمحافظة وإزالة التشوه البصري.

وأبان المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن بلدية محافظة بقيق تسعى لتحقيق أهداف التنمية وذلك بالتنسيق بين المختصين والجهات الخدمية الأخرى لتقديم أفضل الخدمات البلدية ومبادرات تسعى البلدية إلى تحقيقها.