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“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

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“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020
http://almnatiq.net/?p=735749
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنها تخطط لنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية ابتداء من عام 2020 بواسطة المركبات الفضائية الأمريكية.

ولأول مرة تقر ميزانية “ناسا” لعام 2020 بإمكانية نقل السياح الراغبين إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكانت روسيا من قبل تقوم بنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية. فخلال أعوام 2001-2009 نقلت على المركبات الفضائية الروسية إلى المحطة الدولية سبعة سياح من ضمنهم الأمريكي تشارلز سيمون مرتين.

ويشير بيان المجلس الاستشاري لـ “ناسا” المنشور على موقعها، إلى أن ميزانية الوكالة للسنة المالية 2020 (تبدأ من أكتوبر 2019 وتنتهي في سبتمبر 2020) تتيح “توسيع الاستخدام التجاري لمحطة الفضاء الدولية وتسمح بتحقيق رحلات خاصة لنقل السياح إلى المحطة”.

كما هو معلوم تعمل الولايات المتحدة على إنتاج مركبات فضائية مأهولة لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية من طراز Starliner من إنتاج شركة “بوينغ” و Crew Dragonمن إنتاج شركة “سبيس إكس” وقد تم في شهر مارس اختبار مركبة Crew Dragon غير المأهولة ، ومن المقرر اختبار مركبة Starliner غير المأهولة في شهر أغسطس المقبل.

وتخطط “ناسا” عموما لاستخدام هذه المركبات الفضائية في الرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية السنة الحالية.

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