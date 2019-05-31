بلدية قرية العليا تنهي كافة الأعمال البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك

قرية العليا - المناطق

أنهت بلدية محافظة قرية العليا جميع استعداداتها البلدية وذلك لاسقبال عيد الفطر السعيد ١٤٤٠هـ، حيث تم تجهيز المركز الحضاري والميادين والحدائق وتوزيع لوحات التهاني وعناقيد الزينة على الشوارع والأحياء وتكثيف الرقابة الميدانية على المسلخ ورقابة الأسواق والمحطات.

وقال رئيس بلدية محافظة قري العليا المهندس نقاء بن هزاع ابو هليبه أن البلدية أعدت خطة لتنفيذ الاعمال البلدية، والتي ستكون على فترتين ( صباحية ومسائية ) ويتم من خلالها العمل على متابعة محلات من صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وأسواق الخضار واللحوم ومراكز التسوق، كما ستركز الخطة بالعمل على متابعة محلات الأطعمة والمأكولات من مطاعم ومطابخ ومخابز وبوفيهات وحلويات، والتأكد من سلامة المعروض والتزام العاملين بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت، مشيرا الى أنه ومن ضمن أعمال الخطة العمل على متابعة أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المخلفات، حيث تم توفير 8سيارت مكبس نفايات، و 4 شيول لرفع الانقاض والمخلفات، و 4 قلاب كبير لنقل المخلفات، و 4 سيارة دينا لإزالة المخلفات الخفيفة، و 2 مكنسة ذاتية الحركة كبيرة، و 65رجل نظافة كنس وتلاقيط، كما تم توفير حاويات النفايات واستبدال التالف منها.

وقال أن الخطة تشمل العمل على مكافحة الحشرات والأفات الضارة والحيوانات العقورة وذلك بالقيام بعمليات رش الحشرات بأجهزة الدخان والرذاذ المتناهي الصغر بصفة دورية للحد من انتشار الذباب والحشرات.

وأبان بأن الخطة شملت القيام بعمليات صيانة الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والمسطحات الخضراء والأشجار حيث تم زراعة زراعة أكثر من 5500 زهرة و 100 شجرة وشجيرة بالشوارع والحدائق العامة، وتوفير عدد 10 رجال لأعمال الصيانة وإزالة الحشائش ورش المبيدات الزراعية والتسميد، وتوفير 4 رجال لأعمال النخيل والأشجار وتجميل منظرها، وتوفير 6 رجال لأعمال قص المسطحات الخضراء بالحدائق والمتنزهات العامة، والقيام بأعمال تصليح وصيانة ألعاب الأطفال المتواجدة بالحدائق والمسطحات، وكذلك القيام بأعمال صيانة شبكات الري والآبار ومكائن الضخ الخاصة بالحدائق والمسطحات.

وأشار المهندس أبو هليبه الى أن بلدية محافظة قرية العليا قامت بتجهيز وإعداد مصلى العيد حيث انهت فرق البلدية تنظيف المصلى، لإقامة صلاة العيد.

