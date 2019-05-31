الأمير أحمد بن فهد: بلادنا تقوم بدور عربي وإسلامي كبير لتوحيد الصف واجتماع الكلمة

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http://almnatiq.net/?p=735760
الدمام - المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ان دعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لانعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بجوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة يأتي من حرص قيادتنا الحكيمة على توحيد الصف واجتماع الكلمة والحفاظ على مقدرات الدول الخليجية والعربية والإسلامية بما يضمن لها بإذن الله تعالى الأمن والاستقرار ووضع حد لتدخلات دول خارجية معاديه.

إن رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين يحفظهما الله الحكيمة بانعقاد القمم الثلاث في أطهر بقاع الأرض وفي هذه الليالي الفضيلة ستؤدي بإذن الله إلى مكاسب حقيقية في استقرار الأمن لدول الخليج ولجميع الدول العربية والاسلامية.

سائلًا الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب لما فيه خير الدول والشعوب واستقرارها، وأن يديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

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