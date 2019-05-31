بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك

الدمام - المناطق

أكملت بلدية الرفيعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 وذلك بتشكيل فرق العمل لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز بن سرحان الشمري بأن البلدية قامت بتهيئة وتجهيز جميع الحدائق وزراعتها بالورود وصيانة الألعاب، وكذلك تنظيف الشوارع آلياً ويدويا مع تحسينها والتركيز على المداخل والطرق والشوارع الفرعية وصيانة إنارتها بشكل دوري، وتهيئة نقطة الذبح بمركز مشلة ودعمه بالقوى البشرية المدربة، وكذلك بالسيارات الظاغطة وفرقة نظافة والعمل على تهيئة مسلخ الرفيعة، مضيفا بأنه تم الإعداد لحملات لإزالة التشوه البصري من الشوارع والمناطق السكنية وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة الى المتابعة المستمرة والرقابة البلدية على جميع محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والحلويات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وكذلك محلات التبغ وأماكن تقديم الشيشة والمعسل، كما يأتي ضمن خطة البلدية أيضا العمل على نظافة محيط المساجد بالرفيعة والمراكز التابعه، مؤكدا بأن ذلك ياتى فى اطار حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوها بعدم التردد للإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ الذكي.