بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة قد لا تتقاسم معلومات أمنية حساسة مع الدول التي تستخدم شبكات كتلك التي تصنعها شركة “هواوي” الصينية، والتي تعتبرها واشنطن غير آمنة.

وجاءت تحذيرات مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بعد لقائه نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، التي وقفت حتى الآن مع شركائها الأوروبيين، في مقاومة الدعوات الأمريكية لحظر منتجات الشركة الصينية المصنعة لشبكات المحمول “5G” التي يتم إنشاؤها حاليا، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وبينما قال بومبيو إن الدول ستتخذ “قرارات سيادية” بشأن الشبكات التي يجب أن تستخدمها، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تحذير هذه الدول من المخاطر، بما في ذلك احتمال أن تضطر واشنطن إلى حجب المعلومات الأمنية عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن “هناك خطرا. علينا تغيير سلوكنا في ضوء حقيقة أننا لا نستطيع السماح للبيانات الخاصة بالمواطنين، أو البيانات المتعلقة بالأمن القومي، بالمرور عبر هذه الشبكات لأننا لا نثق بها”.

وكان بومبيو حث في وقت سابق من هذا الشهر بريطانيا، على عدم استخدام تقنية “هواوي” لبناء شبكات الجيل الخامس الجديدة، بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني.