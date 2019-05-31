احدث الأخبار

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
أبرز المواد
 الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
أبرز المواد
 الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
أبرز المواد
 بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد: بلادنا تقوم بدور عربي وإسلامي كبير لتوحيد الصف واجتماع الكلمة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف : المملكة عمق استراتيجي وثقل سياسي مكنها من تنظيم القمم الثلاث
المنطقة الشرقية
 بلدية قرية العليا تنهي كافة الأعمال البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 “ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020
أبرز المواد
 بلدية بقيق : أكثر من 50 ألف زهرة تتزين بها المحافظة في عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 كيف ستصبح قوة الجيوش العربية إذا اتحدت بقيادة المملكة ومصر والجزائر؟
أبرز المواد
الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

أبرز المواد
الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

أبرز المواد
دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

أبرز المواد
الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران

الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران

أبرز المواد

بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية

بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
http://almnatiq.net/?p=735765
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة قد لا تتقاسم معلومات أمنية حساسة مع الدول التي تستخدم شبكات كتلك التي تصنعها شركة “هواوي” الصينية، والتي تعتبرها واشنطن غير آمنة.

وجاءت تحذيرات مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بعد لقائه نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، التي وقفت حتى الآن مع شركائها الأوروبيين، في مقاومة الدعوات الأمريكية لحظر منتجات الشركة الصينية المصنعة لشبكات المحمول “5G” التي يتم إنشاؤها حاليا، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وبينما قال بومبيو إن الدول ستتخذ “قرارات سيادية” بشأن الشبكات التي يجب أن تستخدمها، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تحذير هذه الدول من المخاطر، بما في ذلك احتمال أن تضطر واشنطن إلى حجب المعلومات الأمنية عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن “هناك خطرا. علينا تغيير سلوكنا في ضوء حقيقة أننا لا نستطيع السماح للبيانات الخاصة بالمواطنين، أو البيانات المتعلقة بالأمن القومي، بالمرور عبر هذه الشبكات لأننا لا نثق بها”.

وكان بومبيو حث في وقت سابق من هذا الشهر بريطانيا، على عدم استخدام تقنية “هواوي” لبناء شبكات الجيل الخامس الجديدة، بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني.

روابط ذات صلة

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”
دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*