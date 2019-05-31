احدث الأخبار

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
أبرز المواد
 الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
أبرز المواد
 بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد: بلادنا تقوم بدور عربي وإسلامي كبير لتوحيد الصف واجتماع الكلمة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف : المملكة عمق استراتيجي وثقل سياسي مكنها من تنظيم القمم الثلاث
المنطقة الشرقية
 بلدية قرية العليا تنهي كافة الأعمال البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 “ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020
أبرز المواد
 بلدية بقيق : أكثر من 50 ألف زهرة تتزين بها المحافظة في عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 كيف ستصبح قوة الجيوش العربية إذا اتحدت بقيادة المملكة ومصر والجزائر؟
أبرز المواد
 خرائط “غوغل” تزيد خطر الإصابة بألزهايمر!
أبرز المواد
 ضمن موسم العيد..المولات “المراكز التجارية” تستقبل روادها 24 ساعة
منطقة مكة المكرمة
دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

أبرز المواد
الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران

الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران

أبرز المواد
بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية

بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية

أبرز المواد
بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك

بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
http://almnatiq.net/?p=735771
المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع يعانون الربو في فترة لاحقة من حياتهم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “التليغراف” البريطانية، فإن علماء مختصين في الحمض النووي، اكتشفوا تغييرا في الشيفرة الجينية لدى المدخنين وأبنائهم.

وأوردت الدراسة التي أجريت في مستشفى “بو زين” في تايوان، أن الدخان الذي ينفثه المدخنون أو أشخاص آخرون من شأنه أن يؤثر على تطور الجهاز المناعي لدى الرضيع، وهذا الأمر يزيد عرضة الإصابة بالربو.

وتمكن أهمية هذه الدراسة في كونها أول دراسة جينية، أما في الفترة السابقة، فكان الباحثون يركزون بشكل كبير على النساء الحوامل اللائي يدخنن.

ويصل عدد من يعانون مرض الربو في المملكة المتحدة إلى 5.4 مليون شخص، ويشكل التدخين أحد العوامل التي تفاقم المرض.

وشملت الدراسة عينة من 756 طفلا تجاوزوا السادسة من العمر، وأجريت لهم فحوص طبية عادية وتحاليل الحمض النووي، وكشفت النتائج أمورا مقلقة.

ووجدت الدراسة الأطفال الذين كان آباؤهم يدخنون أكثر من 20 سيجارة في اليوم (خلال فترة وجودهم بالرحم)، أصبحوا أكثر تعرضا للإصابة بالربو بنسبة 35 في المئة.

أما الأطفال الذي دخن آباؤهم أقل من 20 سيجارة في اليوم، فكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الربو بنسبة 25 في المئة، أما الذين لم يدخن آباؤهم نهائيا فهم الأفضل صحة على الإطلاق.

روابط ذات صلة

الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران

الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية

بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

“ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*