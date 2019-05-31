احدث الأخبار

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
أبرز المواد
 الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
أبرز المواد
 الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
أبرز المواد
 الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
أبرز المواد
 بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد: بلادنا تقوم بدور عربي وإسلامي كبير لتوحيد الصف واجتماع الكلمة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف : المملكة عمق استراتيجي وثقل سياسي مكنها من تنظيم القمم الثلاث
المنطقة الشرقية
 بلدية قرية العليا تنهي كافة الأعمال البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 “ناسا” ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020
أبرز المواد
مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

أبرز المواد
المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

أبرز المواد
الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

أبرز المواد
الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

أبرز المواد

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة
http://almnatiq.net/?p=735787
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,933 موظفا، منهم 9,060 من الذكور، و 1,873 من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,386,751 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 696,094 معتمرًا، وسجل وصول 119,006 معتمرين عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,590,731، تليها إندونيسيا 946,962، بعدها الهند 643,563، ثم مصر 535,861، والجزائر خامسا 364,707 معتمرين.
وتأتي بعدها كل من: اليمن 334,186، تركيا 306,987، ماليزيا 274,066، العراق 270,995، الأردن 200,857.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

روابط ذات صلة

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*