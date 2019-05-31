احدث الأخبار

وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
أبرز المواد
 الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
أبرز المواد
 الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
أبرز المواد
 الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
أبرز المواد
 بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد: بلادنا تقوم بدور عربي وإسلامي كبير لتوحيد الصف واجتماع الكلمة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف : المملكة عمق استراتيجي وثقل سياسي مكنها من تنظيم القمم الثلاث
المنطقة الشرقية
 بلدية قرية العليا تنهي كافة الأعمال البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع

وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع

أبرز المواد
مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

أبرز المواد
المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

أبرز المواد
الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

أبرز المواد

وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع

وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع
http://almnatiq.net/?p=735790
المناطق - وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من ايار/مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125.2 طن منذ 26 أيار/مايو لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).

واعتباراً من 20 أيار/مايو، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174.1 كلغ مقارنة بـ163.8 كلغ في شباط/فبراير لكنه بقي أقل من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.

وأوضح التقرير أن إيران لم تخصب أي يورانيوم فوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي. وقالت الوكالة “إن كل أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية المرتبطة بها المخزنة تظل تحت المراقبة المستمرة للوكالة”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي، احتجاجا على انسحاب واشنطن منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ومنذ نحو أسبوع، أعلنت إيران أنها زادت قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب على الرغم من أنه مازال أقل من المستوى الذي يسمح الاتفاق به.

لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران ملتزمة ببنود أخرى واردة على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.

وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من تموز/يوليو لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.

ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها).

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.

روابط ذات صلة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة
المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*