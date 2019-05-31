رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة

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وصلت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.