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رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة

رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة

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رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة

رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة

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رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة

رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735796
المناطق - واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية إذربيجان السيد نوروز محمدوف ، إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير المملكة لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير ، وسفير جمهورية اذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

 

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