فعاليات ترفيهية منوعة وهادفة في موسم عيد الخفجي

ترأس سعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع اجتماع اللجنة المنظمة قبل انطلاق فعاليات عيد الفطر المبارك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لفعاليات عيد الفطر المبارك التي ستنفذ بمشيئة الله تعالى في المركز الحضاري على كورنيش الخفجي لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من الأول شوال إلى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ورفع “الهزاع” أحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية وكافة الشعب السعودي الكريم سائلا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وأن ينصر جنوده المرابطين على الحدود.

وعن فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها اللجنة المنظمة بمحافظة الخفجي أوضح الأستاذ سطام البلوي : بأن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاطلاق الفعاليات في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك حيث هيأت موقع الاحتفالات في المركز الحضاري الذي سيحتضن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية النوعية الهادفة والمناسبة لمختلف فئات المجتمع والتي راعت اللجنة في تنفيذها جوانب عدة أهمها جلب فعاليات جديدة ومنوعة يراعي فيها الجوانب الاجتماعية الهامة، وأردف “البلوي” بأن الاحتفال سوف يحتوي على عدة عروض كوميدية و ترفيهية و مسرحيات و مسابقات للأطفال و أمسيات شعرية، وكذلك مشاركة الأسر المنتجة.

وقدم سعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه على توجيههم ودعمهم حفظهم الله بتنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تمنح الفرصة للأسر والعوائل وكافة فئات المجتمع المساحة الكافية من الترفيه وتنفيذها بالشكل المناسب، كما شكر “الهزاع” جميع الجهات المشاركة والداعمة للفعاليات على رأسها القطاعات الأمنية وبلدية محافظة الخفجي وكافة القطاعات الحكومية والأمنية المشاركة والمساندة وأعضاء اللجنة المنظمة للإحتفال.

وكانت اللجنة المنظمة بمحافظة الخفجي قد عقدت اجتماعها برئاسة سعادة رئيس اللجان العليا بالمحافظة الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع محافظ الخفجي لمتابعة أدق التفاصيل حول تنفيذ الفعاليات وكذلك البرامج المقدمة للجمهور على مدى أيام الفعاليات .