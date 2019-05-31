احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي لشركة “سار” يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد
منطقة الرياض
 فعاليات ترفيهية منوعة وهادفة في موسم عيد الخفجي
المنطقة الشرقية
 رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة
أبرز المواد
 رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة
أبرز المواد
 وكالة الطاقة: مخزون إيران من المواد النووية ارتفع
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,5 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران
أبرز المواد
 الحصبة تصل لمستويات قياسية في أمريكا.. الأعلى منذ 1992
أبرز المواد
 الصين “تشعل” الحرب التجارية.. وتعلن “القائمة السوداء”
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع
أبرز المواد
 الذهب الأخضر.. “حرب الفستق” تندلع بين واشنطن وطهران
أبرز المواد
 بومبيو يهدد ألمانيا: إذا استخدمتم منتجات”هواوي” ستخسرون القدرة على الوصول لمعلوماتنا الأمنية
أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لشركة “سار” يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد

الرئيس التنفيذي لشركة “سار” يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد

منطقة الرياض
فعاليات ترفيهية منوعة وهادفة في موسم عيد الخفجي

فعاليات ترفيهية منوعة وهادفة في موسم عيد الخفجي

المنطقة الشرقية
رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة

رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة

أبرز المواد
رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة

رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة

أبرز المواد

الرئيس التنفيذي لشركة “سار” يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد

الرئيس التنفيذي لشركة “سار” يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد
http://almnatiq.net/?p=735804
الرياض - شاجع الدوسري
رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار المالك، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.
وأكد الدكتور المالك أن مسيرة التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، هي مسيرة نماء وعطاء، مشيرًا إلى أن الجهود الكبرى التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله-، أثمرت عن حزمة من المبادرات الوطنية الهامة، التي تدعم بشكل واضح مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
ونوّه الدكتور المالك برؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي ما كانت لتأتي لولا دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال “رؤية السعودية 2030، عززت من حيوية الاقتصاد، وساهمت بشكل واضح في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2018، هذا بالإضافة إلى معدلات نمو أكبر متوقعة خلال العام الحالي 2019 وفقًا للتقديرات الدولية والمحلية”.
وأشار الدكتور المالك إلى ما يشهده قطاع النقل من حرص واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وقال “يشهد قطاع النقل في ظل دعم وتوجيه سيّدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وحرص سمو ولي العهد الأمين، نهضة كبرى على صعيد التقنيات المستخدمة، والتشريعات المُحفّزة، وخلق آلاف فرص التوظيف والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، الأمر الذي يعزز بالتالي من مساهمة القطاع في الناتج المحلي”.
ولفت الدكتور المالك، إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، تفخر وتعتز بما تجده من متابعة ودعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، وقال “شركة (سار)، تعتز بأن تكون ضمن منظومة متكاملة تستهدف تطوير القطاع اللوجيستي و قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي تستهدفه رؤية 2030 التي تحظى مبادراتها الوطنية بمتابعة سمو ولي العهد، ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله-“.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة
عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض
العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض

العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*