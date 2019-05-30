أمانة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

عرعر - خالد الضبيبي

أكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440 هـ، وذلك بتجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، ومصليات العيد، إضافة إلى وضع عقود الزينة على أعمدة الشوارع.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لها قامت بتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية والقيام بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات الصحية من قبل المحلات التجارية وعلى ضرورة التعاون بين الأمانة والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم الطوارئ (940) أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي