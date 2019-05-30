للمرة الأولى .. بلدية حازمي بيشة تقيم حفل معايدة للأهالي

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تنظّم بلدية مركز الحازمي للمرة الأولى حفل معايدة لأهالي المركز بمحافظة بيشة؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمركز.

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن الاحتفال وفعاليات العيد للمرة الأولى من تأسيس البلدية يقام ثالث أيام العيد “يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٠/٣هـ” في حديقة البلدية على طريق بيشة الحازمي، تخلّله بعض الفعاليات والمفاجآت، وذلك بحضور رئيس مركز الحازمي وعدد من رؤساء المراكز التابعة لبلدية الحازمي ومحافظة بيشة، وعدد من الأعيان ورجال التعليم والمواطنين والأهالي.