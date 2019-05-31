الأخضر يودع مونديال الشباب بالخسارة الثالثة

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ودع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، اليوم الجمعة، مونديال الشباب 2019، بعد خسارته أمام نظيره البنمي 2-1، في لقاء أقيم على ملعب سبيدغوسزكس في مدينة جدينيا.

وتقدم المنتخب البنمي في المباراة بعد مرور 7 دقائق عن طريق أكسل ماكنزي، واستمر تقدم المنتخب البنمي، حتى أدرك الأخضر التعادل عند الدقيقة 53 عن طريق فراس البريكان.

وقبل نهاية المباراة بعشرة دقائق، أضاف المنتخب البنمي الهدف الثاني عن طريق دييجو فالانتا، لتنتهي المواجهة بفوز بنما بهدفين مقابل هدف.

وبهذه الخسارة ينهي الأخضر مشاركته في مونديال الشباب، متذيلاً ترتيب مجموعته الخامسة بدون نقاط، بعد تلقيه 3 خسائر أمام فرنسا بهدفين نظيفين، ثم أمام مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وأخيراً أمام بنما بهدفين مقابل هدف.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة بالعلامة الكاملة، في حين رافقه المنتخب المالي الذي يملك في رصيده 4 نقاط، وتأهل بأفضلية الأهداف أمام المنتخب البنمي الذي تأهل كأفضل ثالث إلى ثمن نهائي البطولة.