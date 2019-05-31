” أمانة عسير ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري

المناطق - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة المخلفات و سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الأسبوع الماضي رفع المخلفات ، والكتابات المشوهة للمظهر العام ، كما تم سحب السيارات التالفة والمهملة، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير قد رفعت ميدانيًا نحو 1080 متر مكعب من المخلفات ، وسحبت نحو 65 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة من صناعية مدينة أبها .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري .