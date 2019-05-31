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حملة الرقابة البلدية تغلق 139 منشأة مخالفة بعسير

حملة الرقابة البلدية تغلق 139 منشأة مخالفة بعسير

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حملة الرقابة البلدية تغلق 139 منشأة مخالفة بعسير

حملة الرقابة البلدية تغلق 139 منشأة مخالفة بعسير
http://almnatiq.net/?p=735831
المناطق - أبها

أطلقت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة حملتها الرقابية البلدية بشكل مكثف على المنشآت الصحية تزامنا مع شهر رمضان المبارك و تحت شعار “حملة الرقابة البلدية” للأسبوع الثالث .

واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

و في ذات السياق فقد بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة نحو 1541 جولة مما أسفرت عن مخالفة 927 منشأة صحية الى جانب إتلاف 6024 كجم مواد غذائية فاسدة بينما تم إغلاق 139 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة .

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بكافة مدن و محافظات منطقة عسير بتوجيه من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

 و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

 

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