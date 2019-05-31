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عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات يصل إلى جدة

عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735835
المناطق - واس

وصل عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي اليوم إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ،ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل ، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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